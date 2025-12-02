Concert des 40 ans du chœur Schütz Grand Kursaal Grandfontaine

Concert des 40 ans du chœur Schütz

Grand Kursaal 2, Place du Théâtre Grandfontaine Doubs

Début : 2026-01-14 19:00:00

fin : 2026-01-14 23:00:00

2026-01-14

Pour le 220e concert du chœur et pour fêter ses 40 ans , il était évident qu’il fallait commencer par une œuvre qui n’avait pas encore été abordée. Le choix du Choeur s’est porté sur les parties II et III des Musikalische Exequien,

une sorte de Requiem allemand avant l’heure plus tardive de BRAHMS. Sous la Direction de Jean Mislin, avec la présence de 2 sopranos Aniella Zins et Caroline Michel. .

Grand Kursaal 2, Place du Théâtre Grandfontaine 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

