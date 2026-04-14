Atelier Kandinsky, du réel à l’imaginaire, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Atelier Kandinsky, du réel à l’imaginaire Samedi 16 mai, 15h00 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T15:00:00+02:00 – 2026-05-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-16T15:00:00+02:00 – 2026-05-16T16:30:00+02:00

Dans des bâtiments rénovés, le LaM rouvrira le 20 février 2026 et présentera une grande rétrospective consacrée à Vassily Kandinsky, figure majeure de l’art du XXe siècle.

Dans ce cadre, le LaM vous propose 4 ateliers dans les médiathèques de Tourcoing, les 14 et 21 avril, et les 6 et 16 mai.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] [{« link »: « https://www.musee-lam.fr/fr/kandinsky-face-aux-images »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-du-reel-a-limaginaire-1093800 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-micro-macro?mtm_source=contribute_confirmation&mtm_medium=site&mtm_campaign=show_event »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-micro-macro-7062771 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Observer la manière dont l’image peut déclencher la création : de l’observation au geste artistique.

LaM – Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut