Atelier Kandinsky, du réel à l’imaginaire Tourcoing

Atelier Kandinsky, du réel à l’imaginaire

27 avenue Roger Salengro Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16 16:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Dans des bâtiments rénovés, le LaM rouvrira le 20 février 2026 et présentera une [grande rétrospective consacrée à Vassily Kandinsky](https://www.musee-lam.fr/fr/kandinsky-face-aux-images), figure majeure de l’art du XXe siècle.

Dans ce cadre, le LaM vous propose 4 ateliers dans les médiathèques de Tourcoing, les [14](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-du-reel-a-limaginaire-1093800) et [21](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-micro-macro?mtm_source=contribute_confirmation&mtm_medium=site&mtm_campaign=show_event) avril, et les [6](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-micro-macro-7062771) et 16 mai.

Dans des bâtiments rénovés, le LaM rouvrira le 20 février 2026 et présentera une [grande rétrospective consacrée à Vassily Kandinsky](https://www.musee-lam.fr/fr/kandinsky-face-aux-images), figure majeure de l’art du XXe siècle.

Dans ce cadre, le LaM vous propose 4 ateliers dans les médiathèques de Tourcoing, les [14](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-du-reel-a-limaginaire-1093800) et [21](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-micro-macro?mtm_source=contribute_confirmation&mtm_medium=site&mtm_campaign=show_event) avril, et les [6](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-micro-macro-7062771) et 16 mai. .

27 avenue Roger Salengro Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In renovated buildings, LaM will reopen on February 20, 2026 with a [major retrospective devoted to Vassily Kandinsky](https://www.musee-lam.fr/fr/kandinsky-face-aux-images), a major figure in 20th century art.

In this context, LaM offers 4 workshops in Tourcoing’s media libraries, on April [14](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-du-reel-a-limaginaire-1093800) and [21](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-micro-macro?mtm_source=contribute_confirmation&mtm_medium=site&mtm_campaign=show_event), and on May [6](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-micro-macro-7062771) and May 16.

L’événement Atelier Kandinsky, du réel à l’imaginaire Tourcoing a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme