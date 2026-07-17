Atelier Karma, destin et liberté à l’Atelier sous les Chênes Sénaillac-Lauzès
vendredi 18 septembre 2026 · Sénaillac-Lauzès
Informations pratiques
Sénaillac-Lauzès
Atelier Karma, destin et liberté à l’Atelier sous les Chênes
1060 route des Jonquasses Sénaillac-Lauzès Lot
Tarif : 25 – 25 – 220 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Comprendre son karma pour reprendre le pouvoir sur sa vie
Le mot "Karma" est souvent utilisé, mais peu en saisissent la
véritable portée
Comprendre son karma pour reprendre le pouvoir sur sa vie
Le mot "Karma" est souvent utilisé, mais peu en saisissent la
véritable portée. Ce stage est conçu pour vous aider à comprendre comment nos
pensées, paroles et actions conditionnent notre existence.
• L’objectif Revisiter votre histoire personnelle pour poser de nouvelles intentions et transformer votre avenir.
• La méthode Un enseignement avant tout pratique favorisant les interrelations et l’expérience vécue.
.
1060 route des Jonquasses Sénaillac-Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 6 70 11 81 71 noelle@lateliersousleschenes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Understanding Your Karma to Regain Control of Your Life
The word “karma” is often used, but few grasp its
true meaning
L’événement Atelier Karma, destin et liberté à l’Atelier sous les Chênes Sénaillac-Lauzès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Labastide-Murat
À voir aussi à Sénaillac-Lauzès (Lot)
- Sénaillac-Lauzès en fête Sénaillac-Lauzès 14 août 2026