Informations pratiques

Sénaillac-Lauzès

Atelier Karma, destin et liberté à l’Atelier sous les Chênes

1060 route des Jonquasses Sénaillac-Lauzès Lot

Tarif : 25 – 25 – 220 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Comprendre son karma pour reprendre le pouvoir sur sa vie

Le mot "Karma" est souvent utilisé, mais peu en saisissent la

véritable portée

Comprendre son karma pour reprendre le pouvoir sur sa vie

Le mot "Karma" est souvent utilisé, mais peu en saisissent la

véritable portée. Ce stage est conçu pour vous aider à comprendre comment nos

pensées, paroles et actions conditionnent notre existence.

• L’objectif Revisiter votre histoire personnelle pour poser de nouvelles intentions et transformer votre avenir.

• La méthode Un enseignement avant tout pratique favorisant les interrelations et l’expérience vécue.

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1060 route des Jonquasses Sénaillac-Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 6 70 11 81 71 noelle@lateliersousleschenes.fr

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English :

Understanding Your Karma to Regain Control of Your Life

The word “karma” is often used, but few grasp its

true meaning

L’événement Atelier Karma, destin et liberté à l’Atelier sous les Chênes Sénaillac-Lauzès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Labastide-Murat