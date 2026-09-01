Atelier Katy Pique — Résidence de l’Accessibilité – sensibilisation à l’autisme
mercredi 30 septembre 2026
Informations pratiques
Deuxième rendez-vous à la Résidence de l’Accessibilité : l’association ATFAL propose un atelier ouvert autour de son jeu Katy Pique, pour prolonger la dynamique de sensibilisation à l’autisme et à la neurodiversité lancée fin septembre.
Un atelier ludique et accessible, pensé pour toucher un public élargi de résidents et de familles du quartier, dans le cadre de la Quinzaine de l’Accessibilité et de l’Inclusion.
ATFAL anime un atelier autour du jeu Katy Pique à la Résidence de l’Accessibilité.
Le mercredi 30 septembre 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit
https://forms.gle/KR6XMhYk4TwNN2Wc8
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-30T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-30T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-30T14:00:00+02:00_2026-09-30T16:00:00+02:00
contact.atfal.association@gmail.com