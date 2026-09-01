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Atelier Katy Pique — Résidence de l’Accessibilité – sensibilisation à l’autisme

mercredi 30 septembre 2026

Atelier Katy Pique — Résidence de l’Accessibilité – sensibilisation à l’autisme

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Département
Paris
Tarif
<p class="text">https://forms.gle/KR6XMhYk4TwNN2Wc8</p>

Deuxième rendez-vous à la Résidence de l’Accessibilité : l’association ATFAL propose un atelier ouvert autour de son jeu Katy Pique, pour prolonger la dynamique de sensibilisation à l’autisme et à la neurodiversité lancée fin septembre.

Un atelier ludique et accessible, pensé pour toucher un public élargi de résidents et de familles du quartier, dans le cadre de la Quinzaine de l’Accessibilité et de l’Inclusion.

ATFAL anime un atelier autour du jeu Katy Pique à la Résidence de l’Accessibilité.
Le mercredi 30 septembre 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit

https://forms.gle/KR6XMhYk4TwNN2Wc8

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-30T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-30T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-30T14:00:00+02:00_2026-09-30T16:00:00+02:00

 
contact.atfal.association@gmail.com


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