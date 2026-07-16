Informations pratiques

Uzerche

Atelier La dinette de Nancyette Les Mardis d’Uzerche

Cour Jean Jaurès Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 17:00:00

fin : 2026-08-18 19:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Dans le cadre des Mardis d’Uzerche, des ateliers sont organisés les mardis, afin de vous faire découvrir différents univers culturels.

Balade contée, avec goûter sucré salé prévu et création d’un lumignon (baguette lumineuse pour les petits ou lanterne pour les plus grands) suivie d’un jeu en plein air.

Tout public.

Gratuit

Réservation sur inscription, dans la limite des places disponibles (12 personnes) auprès de la commune d’Uzerche (Vanessa Caraminot 05 55 73 17 00 / associations@uzerche.fr) .

Cour Jean Jaurès Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 17 00 associations@uzerche.fr

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English : Atelier La dinette de Nancyette Les Mardis d’Uzerche

L’événement Atelier La dinette de Nancyette Les Mardis d’Uzerche Uzerche a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze