MUZ’ Festival de Musique d’Uzerche Viva la Gracia Auditorium Sophie Dessus Uzerche

MUZ’ Festival de Musique d’Uzerche Viva la Gracia

Auditorium Sophie Dessus Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

2026-08-10

Ensemble Alkymia

Mariana Delgadillo Espinoza, direction artistique

Nolwenn Le Guern, Viole de gambe, Vièle

Rebab Nicolas Muzy, Luth, théorbe, guitare

Julien Pellegrini, Percussion

Kazuya Gunji, Claveciniste

Camille Joutard, Marie Remandet, Lucie Minaudier, Magali Perol-Dumora, Sopranos

Alina Delgadillo Espinoza, Mezzo-soprano

Sebastian Delgado ou Antoine Bretonière, Guillaume Frey, Barytons

Davy Cornillot ou Vincent Laloy, Almeno Gonçalves, Ténors

Nicolas Kuntzelmann ou Benjamin Lunetta, Contre-ténor

Isaure Lavergne, Flûtes à bec, Bassons anciens, Quena

Aranzazu Nieto, Flûte à bec .

Auditorium Sophie Dessus Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 14 85 34 bonjour@festivaluzerche.com

