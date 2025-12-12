MUZ’ Festival de Musique d’Uzerche Viva la Gracia Auditorium Sophie Dessus Uzerche
MUZ’ Festival de Musique d’Uzerche Viva la Gracia Auditorium Sophie Dessus Uzerche lundi 10 août 2026.
MUZ’ Festival de Musique d’Uzerche Viva la Gracia
Auditorium Sophie Dessus Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Ensemble Alkymia
Mariana Delgadillo Espinoza, direction artistique
Nolwenn Le Guern, Viole de gambe, Vièle
Rebab Nicolas Muzy, Luth, théorbe, guitare
Julien Pellegrini, Percussion
Kazuya Gunji, Claveciniste
Camille Joutard, Marie Remandet, Lucie Minaudier, Magali Perol-Dumora, Sopranos
Alina Delgadillo Espinoza, Mezzo-soprano
Sebastian Delgado ou Antoine Bretonière, Guillaume Frey, Barytons
Davy Cornillot ou Vincent Laloy, Almeno Gonçalves, Ténors
Nicolas Kuntzelmann ou Benjamin Lunetta, Contre-ténor
Isaure Lavergne, Flûtes à bec, Bassons anciens, Quena
Aranzazu Nieto, Flûte à bec .
Auditorium Sophie Dessus Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 14 85 34 bonjour@festivaluzerche.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : MUZ’ Festival de Musique d’Uzerche Viva la Gracia
L’événement MUZ’ Festival de Musique d’Uzerche Viva la Gracia Uzerche a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze