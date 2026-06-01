Randonnée prévention  Bouge ton col  route de la Minoterie Uzerche

Uzerche

Randonnée prévention Bouge ton col

route de la Minoterie Station Sports Nature Vézère Passion Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

À l’occasion de Juin Vert, mois dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer du col de l’utérus, le Comité de la Corrèze de la Ligue contre le cancer et la CPTS Corrèze Vézère s’associent pour organiser une randonnée prévention solidaire.

Ouverte à tous, la randonnée Sur les pas de Simone de Beauvoir propose une randonnée de 5 km, avec un quizz interactif au fil du parcours.

Stand d’information avec des professionnels de santé.

Programme

• 9h30 Ouverture des inscriptions sur place dès 9h (tarif 5€, gratuit pour les moins de 18 ans)

• 10h Départ de la randonnée

• Collation offerte (café, thé et encas)

Les fonds récoltés durant cette journée seront intégralement reversés au Comité de la Corrèze de la Ligue contre le cancer pour financer ses actions locales. .

route de la Minoterie Station Sports Nature Vézère Passion Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 94 52 communication19@ligue-cancer.net

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English : Randonnée prévention Bouge ton col

L’événement Randonnée prévention Bouge ton col Uzerche a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze