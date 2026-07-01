Atelier Vidéo Les Mardis d’Uzerche Uzerche
mardi 28 juillet 2026 · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
Atelier Vidéo Les Mardis d’Uzerche
Cour Jean Jaurès Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 17:00:00
fin : 2026-07-28 19:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Dans le cadre des Mardis d’Uzerche, des ateliers sont organisés les mardis, afin de vous faire découvrir différents univers culturels.
Réalisez en 2 heures un court-métrage de 2 minutes à partir d’un mot. De l’écriture au tournage, vous manierez le matériel audiovisuel pour une création collective qui développera votre créativité. La réalisation vous sera remise après traitement par l’association.
Public Entre 10 et 15 ans.
Gratuit
Réservation sur inscription, dans la limite des places disponibles (12 personnes) auprès de la commune d’Uzerche (Vanessa Caraminot 05 55 73 17 00 / associations@uzerche.fr) .
Cour Jean Jaurès Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 17 00 associations@uzerche.fr
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English : Atelier Vidéo Les Mardis d’Uzerche
L’événement Atelier Vidéo Les Mardis d’Uzerche Uzerche a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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