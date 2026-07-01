Informations pratiques

Uzerche

Atelier de dessin Les Mardis d’Uzerche

Cour Jean Jaurès Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:00:00

fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Dans le cadre des Mardis d’Uzerche, des ateliers sont organisés les mardis, afin de vous faire découvrir différents univers culturels.

Le mardi 21 juillet, un atelier Dessin sera animé par Eléonore Ampuy du collectif artistique La Calade. Vous êtes invités à dessiner Uzerche et ses recoins cachés ! Un atelier de dessin sur le vif et d’observation à la pratique des reportages dessinés.

Public A partir de 12 ans, appétence pour le dessin recommandée.

Gratuit

Réservation sur inscription, dans la limite des places disponibles (12 personnes) auprès de la commune d’Uzerche (Vanessa Caraminot 05 55 73 17 00 / associations@uzerche.fr) .

Cour Jean Jaurès Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 17 00 associations@uzerche.fr

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English : Atelier de dessin Les Mardis d’Uzerche

L’événement Atelier de dessin Les Mardis d’Uzerche Uzerche a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze