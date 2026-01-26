Les mardis de l’été Cartes postales en linogravure Uzerche
Du lino et des gouges
Réalisation d’une carte colorée avec la technique de la linogravure. Après avoir choisi un motif, l’avoir reproduit sur du papier calque, il s’agit de le creuser sur une plaque de linoléum avec une gouge, puis d’étaler la couleur au rouleau encreur sur cette matrice, et enfin de l’imprimer sur du papier.
A partir de 10 ans (ou plus jeune accompagné d’un adulte).
A partir de 7 ans, en dessous de 7 ans doit être accompagné d’un adulte.
Réservation en ligne auprès de l’Office de Tourisme Terres de Corrèze https://www.terresdecorreze.com/sejour/billetterie/
Tarifs enfants (jusqu’à 12 ans) 7 € pour un enfant/ 12 € pour deux enfants/ 18 € pour trois enfants/24 € pour quatre enfants/ 30 € pour cinq enfants
Adulte accompagnant gratuit .
4 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 26 07 archeologie.paysage@gmail.com
