Concert du Solstice Halle Huguenot Uzerche

Concert du Solstice

Halle Huguenot Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Concert 3 chorales avec l’Ensemble Vocale Gaucelm Faidit. .

Halle Huguenot Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 29 40 90 contact@gaucelm-faydit.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert du Solstice Uzerche a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze