Concert du Solstice Halle Huguenot Uzerche
Concert du Solstice Halle Huguenot Uzerche vendredi 19 juin 2026.
Concert du Solstice
Halle Huguenot Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Concert 3 chorales avec l’Ensemble Vocale Gaucelm Faidit. .
Halle Huguenot Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 29 40 90 contact@gaucelm-faydit.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert du Solstice Uzerche a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze