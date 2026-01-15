Les ateliers de la fée Nancyette La chenille qui ne savait pas… Uzerche

Les ateliers de la fée Nancyette La chenille qui ne savait pas… Uzerche samedi 27 juin 2026.

10 place des Vignerons Uzerche Corrèze

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

2026-06-27

Les ateliers de Nancyette.
Le 4e samedi de chaque mois. Réservez votre moment magique !

Une histoire racontée de façon ludique par la fée,
Une activité récréative adaptée à chaque âge, sur le thème du jour,
Un goûter réconfortant.

Samedi 27 juin La chenille qui ne savait pas ce qui l’attendait
Pour les 3 4 ans de 10h30 à 11h45
Pour les 5 6 ans de 14h30 à 16h

Tarif 24€/enfant 22€ pour les fratries.   .

10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31  celinelissajoux@gmail.com

