Les ateliers de la fée Nancyette La chenille qui ne savait pas… Uzerche

10 place des Vignerons Uzerche Corrèze
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Les ateliers de Nancyette.
Le 4e samedi de chaque mois. Réservez votre moment magique !
Une histoire racontée de façon ludique par la fée,
Une activité récréative adaptée à chaque âge, sur le thème du jour,
Un goûter réconfortant.
Samedi 27 juin La chenille qui ne savait pas ce qui l’attendait
Pour les 3 4 ans de 10h30 à 11h45
Pour les 5 6 ans de 14h30 à 16h
Tarif 24€/enfant 22€ pour les fratries. .
10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31 celinelissajoux@gmail.com
