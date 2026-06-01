Cantine solidaire à la Calade Uzerche
Cantine solidaire à la Calade Uzerche vendredi 19 juin 2026.
Uzerche
Cantine solidaire à la Calade
14 Rue de la Justice Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Cantine Solidaire Un moment convivial pour partager un repas à prix libre, préparé avec des produits locaux.
Tous les bénéfices seront reversés comme d’habitude à des personnes dans le besoin.
Si vous voulez donner un coup de main, pour la découpe de légumes, n’hésitez pas à nous prévenir par mail. .
14 Rue de la Justice Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 21 36 71 lacalade@protonmail.com
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English : Cantine solidaire à la Calade
L’événement Cantine solidaire à la Calade Uzerche a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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