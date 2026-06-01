Uzerche

Cantine solidaire à la Calade

14 Rue de la Justice Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Cantine Solidaire Un moment convivial pour partager un repas à prix libre, préparé avec des produits locaux.

Tous les bénéfices seront reversés comme d’habitude à des personnes dans le besoin.

Si vous voulez donner un coup de main, pour la découpe de légumes, n’hésitez pas à nous prévenir par mail. .

14 Rue de la Justice Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 21 36 71 lacalade@protonmail.com

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English : Cantine solidaire à la Calade

L’événement Cantine solidaire à la Calade Uzerche a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze