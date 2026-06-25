La veillée des cop’ânes Passerelle de la Papeterie Uzerche
jeudi 30 juillet 2026 · Passerelle de la Papeterie · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
La veillée des cop’ânes
Passerelle de la Papeterie Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Les Ânes Voyageurs proposent des activités ludiques et créatives, en compagnie des ânes sur les bords de la Vézère.
Au programme confection d’instruments de musique, botanique, lectures, land-art…
Cette animation, assurée par Les Ânes Voyageurs, est soutenue par la Ville d’Uzerche. .
Passerelle de la Papeterie Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 33 89 14
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English : La veillée des cop’ânes
L’événement La veillée des cop’ânes Uzerche a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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