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La veillée des cop’ânes Passerelle de la Papeterie Uzerche

jeudi 30 juillet 2026 · Passerelle de la Papeterie · Uzerche

La veillée des cop’ânes Passerelle de la Papeterie Uzerche

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Passerelle de la Papeterie
Adresse
Allée de la Papeterie
Ville
19140 Uzerche
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Uzerche

La veillée des cop’ânes

Passerelle de la Papeterie Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Les Ânes Voyageurs proposent des activités ludiques et créatives, en compagnie des ânes sur les bords de la Vézère.
Au programme confection d’instruments de musique, botanique, lectures, land-art…

Cette animation, assurée par Les Ânes Voyageurs, est soutenue par la Ville d’Uzerche.   .

Passerelle de la Papeterie Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 33 89 14 

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English : La veillée des cop’ânes

L’événement La veillée des cop’ânes Uzerche a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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