La veillée des cop’ânes Passerelle de la Papeterie Uzerche

jeudi 30 juillet 2026 · Passerelle de la Papeterie · Uzerche

Informations pratiques

Uzerche

La veillée des cop’ânes

Passerelle de la Papeterie Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 17:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Les Ânes Voyageurs proposent des activités ludiques et créatives, en compagnie des ânes sur les bords de la Vézère.

Au programme confection d’instruments de musique, botanique, lectures, land-art…

Cette animation, assurée par Les Ânes Voyageurs, est soutenue par la Ville d’Uzerche. .

Passerelle de la Papeterie Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 33 89 14

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English : La veillée des cop’ânes

L’événement La veillée des cop’ânes Uzerche a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze