Uzerche

Les Mardis d’Uzerche n°4 C’est la vida !

Cour Jean Jaurès Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Danse hip-hopé burlesque C’est la vida ! par la Cie De Fakto

Aux rythmes ensoleillés de chansons françaises et espagnoles, ce duo de danse célèbre, avec humour, les instants inoubliables de la vie d’un couple. Un spectacle familial, joyeux, plein d’humour et d’amour pour célébrer la Vida !

21h Cour Jean Jaurès (en cas de pluie Auditorium Sophie-Dessus ) gratuit sans réservation durée 55 min Tout public.

Chaque mardis un atelier de pratique artistique, gratuit vous est proposé de 17h à 19h. Inscriptions obligatoires auprès de la Mairie d’Uzerche à associations@uzerche.fr ou 05 55 73 17 00. .

Cour Jean Jaurès Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com

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English : Les Mardis d’Uzerche n°4 C’est la vida !

L’événement Les Mardis d’Uzerche n°4 C’est la vida ! Uzerche a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze