Uzerche aux Lampions Visite nocturne Uzerche
Uzerche aux Lampions Visite nocturne Uzerche mercredi 29 juillet 2026.
Uzerche aux Lampions Visite nocturne
Rue Gaby Furnestin Uzerche Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Plongez dans une expérience immersive avec une visite guidée nocturne d’Uzerche, éclairée à la lueur des lampions. Arpentez les ruelles d’Uzerche, découvrez les croyances du Moyen-Âge à nos jours et laissez-vous transporter par l’atmosphère des lieux. Une manière unique et poétique de découvrir le patrimoine d’Uzerche, entre ombre et lumière.
Rendez-vous à 21h30 Porte Bécharie durée 1h15
Tarif 9€ adulte 6€ enfant (6-15 ans) gratuit 0 à 5 ans.
Réservation obligatoire uniquement à l’Office de Tourisme Terres de Corrèze, dans les bureaux d’information ou sur www.terresdecorreze.com .
Rue Gaby Furnestin Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Uzerche aux Lampions Visite nocturne
L’événement Uzerche aux Lampions Visite nocturne Uzerche a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze