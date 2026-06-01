Soirée spéciale Veille Festival Uzerche en Bodega Place Marie Colein Uzerche

Uzerche

Soirée spéciale Veille Festival Uzerche en Bodega

Place Marie Colein Café de France Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Chaque année cette soirée festive lance le festival Uzerche en Bodega.

Animation musicale et grillades sur la terrasse du Café de France, organisée par l’amicale des joueurs de rugby du RAS Salon-la-Tour/ Uzerche. .

Place Marie Colein Café de France Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com

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English : Soirée spéciale Veille Festival Uzerche en Bodega

L’événement Soirée spéciale Veille Festival Uzerche en Bodega Uzerche a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Terres de Corrèze