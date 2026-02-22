Uzerche en canoë visite sur la Vézère Uzerche

Uzerche en canoë visite sur la Vézère

La Minoterie Uzerche Corrèze

Une visite au rythme de la Vézère, autour de l’éperon rocheux sur lequel trône la cité d’Uzerche !

Partez à la rencontre des monuments emblématiques de la Perle du Limousin son abbatiale, ses châteaux et hôtels particuliers, sa chapelle, ainsi que le patrimoine lié à l’activité autour de cette rivière moulins, tanneries, papeterie.

Tarifs 18€ adultes,15 € enfant à partir de 8 ans

Durée 2h (1h sur l’eau).

Condition savoir nager

Attention prévoir d’arriver en avance pour la préparation (17h45) .

La Minoterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71

