Uzerche

Les Mardis d’Uzerche n°3 Dans l’ombre des oiseaux

Cour Jean Jaurès Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Cirque poétique Dans l’ombre des oiseaux par Cie Kadavresky

Duo acrobatique de rue où les hommes sont comme des oiseaux sur une branche. D’ordinaire ancré au sol, leur mât, perché à 7 mètres, devient ici un partenaire à part entière, vivant et capricieux. Un duo musical, acrobatique et poétique à vivre.

21h Cour Jean Jaurès (en cas de pluie Auditorium Sophie-Dessus ) gratuit sans réservation durée 40 min Tout public.

Chaque mardis un atelier de pratique artistique, gratuit vous est proposé de 17h à 19h. Inscriptions obligatoires auprès de la Mairie d’Uzerche à associations@uzerche.fr ou 05 55 73 17 00. .

Cour Jean Jaurès Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com

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English : Les Mardis d’Uzerche n°3 Dans l’ombre des oiseaux

L’événement Les Mardis d’Uzerche n°3 Dans l’ombre des oiseaux Uzerche a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze