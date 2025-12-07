Les Mardis d’Uzerche n°3 Dans l’ombre des oiseaux Uzerche
Les Mardis d’Uzerche n°3 Dans l’ombre des oiseaux Uzerche mardi 21 juillet 2026.
Uzerche
Les Mardis d’Uzerche n°3 Dans l’ombre des oiseaux
Cour Jean Jaurès Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Cirque poétique Dans l’ombre des oiseaux par Cie Kadavresky
Duo acrobatique de rue où les hommes sont comme des oiseaux sur une branche. D’ordinaire ancré au sol, leur mât, perché à 7 mètres, devient ici un partenaire à part entière, vivant et capricieux. Un duo musical, acrobatique et poétique à vivre.
21h Cour Jean Jaurès (en cas de pluie Auditorium Sophie-Dessus ) gratuit sans réservation durée 40 min Tout public.
Chaque mardis un atelier de pratique artistique, gratuit vous est proposé de 17h à 19h. Inscriptions obligatoires auprès de la Mairie d’Uzerche à associations@uzerche.fr ou 05 55 73 17 00. .
Cour Jean Jaurès Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com
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English : Les Mardis d’Uzerche n°3 Dans l’ombre des oiseaux
L’événement Les Mardis d’Uzerche n°3 Dans l’ombre des oiseaux Uzerche a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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