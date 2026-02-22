Jeu de piste à la découverte d’Uzerche avec les ânes

la Croix de Fargeas Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-03 2026-08-17

En été, la vieille ville de Uzerche est piétonne les lundis ! Profitons-en pour l’arpenter en compagnie des ânes, et la découvrir de manière ludique et vivante!

Carte fournie, avec indices à relever dans le centre historique !

RDV à 10h pour la préparation des ânes.

Rando de 5km sur l’ancienne voie du P.O.C., sur les bords de Vézère et dans la vieille ville. Les ânes portent les sacs mais ne seront pas montés.

Retour vers 12h30/13h (vous pourrez apporter votre pique-nique et déjeuner sur la ferme).

Mini 5, max 15 participants. Les enfants mineurs devront être accompagnés de personnes responsables.

Réservation avant le samedi précédant chaque lundi, par mail, par téléphone ou via Facebook ou Instagram @lesanesvoyageurs.

20€/adulte 15€/enfant de de 16 ans.

En cas de météo inadaptée ou d’un nombre insuffisant de participants, Les ânes voyageurs se réservent le droit d’annuler. .

la Croix de Fargeas Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 33 89 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeu de piste à la découverte d’Uzerche avec les ânes

L’événement Jeu de piste à la découverte d’Uzerche avec les ânes Uzerche a été mis à jour le 2026-02-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze