Atelier « La gare du Nord » par la Cité de l’architecture et du Patrimoine (à partir de 4 ans) Samedi 30 mai, 15h00 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Sur réservation

Atelier « La gare du Nord » par la Cité de l’architecture et du Patrimoine

Découvrez lors de chaque séance, une thématique architecturale de monuments parisiens. Chaque atelier démarre par une introduction avec illustrations et maquettes tactiles (impressions 3D), pour ensuite laisser la place à la pratique et construire sa propre maquette !

Entre prouesse technique et parti pris architectural, la gare du Nord est considérée comme l’un des plus beaux exemples de gares parisiennes, rassemblant des symboles de modernité et d’essor industriel. Reconstruite entre 1861 et 1866 par l’architecte Jacques Ignace Hittorff (1792-1867), elle a vu nombre de voyageurs parcourir sa nef et monter à bord des trains pour de longs et de beaux voyages ! L’occasion d’aborder l’architecture de fer avant de réaliser sa maquette en papier.

En famille, à partir de 4 ans. Durée : 1h30

Samedi 30 mai à 15h

https://youtu.be/yLxzt0ITa5c

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/yLxzt0ITa5c »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

© Les P’tits Archis