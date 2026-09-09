Atelier : la mémoire des vieilles pierres, Eglise de Corronsac, Corronsac

Informations pratiques

Atelier : la mémoire des vieilles pierres Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise de Corronsac Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Venez vivre une journée exceptionnelle autour du patrimoine de Corronsac, de son histoire et de ses savoir-faire, avec notamment la participation de jeunes de la commune qui vous accompagneront en tant que guides.

De l’église au château de Beauregard, en passant par la mairie, petits et grands pourront découvrir la brique romaine, les métiers et objets d’autrefois, revivre l’école des années 1950 ou encore plonger dans l’histoire de l’agriculture locale. Des ateliers de découverte seront également proposés tout au long de la journée.

Après l’inauguration des nouveaux panneaux patrimoniaux et la présentation du tableau restauré « Le Martyre de saint Sébastien » à 18h30, la journée se terminera à 20h avec le spectacle « Art en Lumière », un son et lumière consacré aux œuvres colorées de Gustav Klimt.

Eglise de Corronsac 1 chemin sémial, 31450 Corronsac Corronsac 31450 Haute-Garonne Occitanie

Venez vivre une journée exceptionnelle autour du patrimoine de Corronsac, de son histoire et de ses savoir-faire, avec notamment la participation de jeunes de la commune qui vous accompagneront en au…

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