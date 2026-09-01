Atelier Land art, l’art en extérieur Fillé
mercredi 30 septembre 2026 · Fillé
Informations pratiques
Fillé
Atelier Land art, l’art en extérieur
Rue du Canal Fillé Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 15:00:00
fin : 2026-09-30 16:30:00
Date(s) :
2026-09-30
Après un jeu de découverte des oeuvres de Land Art présentes sur le site, les participants découvrent les caractéristiques du mouvement et les matériaux utilisés.
Inspirés par des œuvres emblématiques, ils travaillent ensemble pour concevoir une ou plusieurs créations collectives et éphémères, qu’ils laisseront parmi les œuvres de Land Art sur l’île MoulinSart.
6€ par participant / 6 ans et + / durée 1h à 1h30 .
Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr
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English :
After playing a game to discover the Land Art works on site, participants learn about the characteristics of the movement and the materials used.
L’événement Atelier Land art, l’art en extérieur Fillé a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Sarthe
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