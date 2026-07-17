Atelier : l’architecture romane en question, Espace culturel Pierre Fournel, Castelnau-le-Lez

Informations pratiques

Atelier : l’architecture romane en question 19 et 20 septembre Espace culturel Pierre Fournel Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’architecture romane à partir de l’église Saint-Jean-Baptiste, son contexte d’apparition, ses principales caractéristiques et son évolution, en la comparant aux styles architecturaux qui l’ont précédée et suivie.

Atelier proposé en continu tout au long du week-end, pour les enfants de 7 à 12 ans.

Durée : environ 30 minutes.

Espace culturel Pierre Fournel Rue Armand Barbès, 34170 Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie 04 67 14 27 40 http://www.castelnau-le-lez.fr L’espace culturel Pierre Fournel est situé au cœur du centre historique de Castelnau-le-Lez, au pied des vestiges du castellum novum (château neuf) du XIe siècle, à l’origine de la ville et de son nom. Il accueille des expositions, des concerts, des lectures, du théâtre, des ateliers pédagogiques et autres manifestions culturelles. Il est ouvert aux publics du mardi au vendredi, de 9h30 à 18h et le samedi de 10h à 13h.

Venez découvrir l’architecture romane à partir de l’église Saint-Jean-Baptiste, son contexte d’apparition, ses principales caractéristiques et son évolution, en la comparant aux architectures qui la …

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