Atelier L’argile, la nature & moi

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 11:00:00

fin : 2026-08-05 11:45:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-07-15 2026-08-05

Création mêlant argile et végétaux

Public familial, enfants à partir de 4 ans.

Après une récolte d’éléments naturels, les enfants créent à partir d’argile et de végétaux.

Tarif 5 € . Sur réservation obligatoire https://musee-faience.fr/ .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creation combining clay and plants

L’événement Atelier L’argile, la nature & moi Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-06 par CDT72