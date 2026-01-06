Atelier L’argile, la nature & moi Malicorne-sur-Sarthe
Atelier L’argile, la nature & moi
Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-05-16 11:00:00
fin : 2026-08-05 11:45:00
2026-05-16 2026-07-15 2026-08-05
Création mêlant argile et végétaux
Public familial, enfants à partir de 4 ans.
Après une récolte d’éléments naturels, les enfants créent à partir d’argile et de végétaux.
Tarif 5 € . Sur réservation obligatoire https://musee-faience.fr/ .
Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr
English :
Creation combining clay and plants
