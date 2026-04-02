Boucle Faïence et Nature Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Boucle Faïence et Nature Malicorne-sur-Sarthe Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Boucle Faïence et Nature
Boucle Faïence et Nature 72270 Malicorne-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 25000.0 Tarif :
Boucle vélo familiale sur voie verte et petites routes à la découverte de la Vallée de la Sarthe et des artisans d’art de Malicorne-sur-Sarthe
+33 2 43 95 00 60
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English :
Family cycling tour of the Sarthe Valley and Malicorne-sur-Sarthe’s craftsmen on greenways and small roads
Deutsch :
Familienfreundliche Radtour auf grünen Wegen und kleinen Straßen, um das Sarthe-Tal und die Kunsthandwerker von Malicorne-sur-Sarthe zu entdecken
Italiano :
Un tour in bicicletta per famiglie su vie verdi e strade secondarie alla scoperta della Valle della Sarthe e delle arti e mestieri di Malicorne-sur-Sarthe
Español :
Una excursión familiar en bicicleta por vías verdes y carreteras secundarias para descubrir el valle del Sarthe y la artesanía de Malicorne-sur-Sarthe
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-13 par eSPRIT Pays de la Loire
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