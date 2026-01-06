Atelier un hôtel pour les insectes Malicorne-sur-Sarthe
Atelier un hôtel pour les insectes Malicorne-sur-Sarthe vendredi 15 mai 2026.
Atelier un hôtel pour les insectes
Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 15:00:00
fin : 2026-05-15 16:30:00
Date(s) :
2026-05-15
Animé par l’île MoulinSart
Partez à la découverte de la faune et la flore entourant le musée, l’occasion d’aborder notamment les notions de biodiversité et de chaîne alimentaire.
Glanez des éléments naturels qui vous serviront à réaliser ensemble un hôtel à insecte à installer dans votre jardin. Atelier proposé par l’Ile Moulinsart (Fillé-sur-Sarthe).
Réservation obligatoire. .
Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hosted by l’île MoulinSart
L’événement Atelier un hôtel pour les insectes Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Vallée de la Sarthe