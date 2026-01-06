Atelier un hôtel pour les insectes Malicorne-sur-Sarthe

Atelier un hôtel pour les insectes

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-05-15 15:00:00

fin : 2026-05-15 16:30:00

2026-05-15

Animé par l’île MoulinSart

Partez à la découverte de la faune et la flore entourant le musée, l’occasion d’aborder notamment les notions de biodiversité et de chaîne alimentaire.

Glanez des éléments naturels qui vous serviront à réaliser ensemble un hôtel à insecte à installer dans votre jardin. Atelier proposé par l’Ile Moulinsart (Fillé-sur-Sarthe).

Réservation obligatoire. .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

Hosted by l’île MoulinSart

