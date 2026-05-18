Atelier l’art du blason Place du Château Guémené-sur-Scorff

Guémené-sur-Scorff

Atelier l’art du blason

Place du Château Les Bains de la Reine Guémené-sur-Scorff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Comme les Rohan-Guémené, initiez-vous à l’art du blason et créez le vôtre ! Réservation conseillée. À partir de 5 ans. Merci de prévoir une tenue adaptée ou une blouse pour la peinture. .

Place du Château Les Bains de la Reine Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne +33 6 80 30 06 04

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English :

L’événement Atelier l’art du blason Guémené-sur-Scorff a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan