Atelier Le Land’Art est l’Art de la Nature Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer
Atelier Le Land’Art est l’Art de la Nature Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer samedi 4 juillet 2026.
Moëlan-sur-Mer
Atelier Le Land’Art est l’Art de la Nature
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Avec José Claro, découvrez le Land Art, une pratique artistique qui utilise les éléments naturels comme matériaux de création. Au fil d’une balade et d’un temps de création, observez la nature autrement et laissez libre cours à votre imagination.
Un atelier accessible à tous pour créer, expérimenter et partager un moment privilégié au contact de l’environnement.
Durée 2 h • Matériel fourni • Tout public .
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Atelier Le Land’Art est l’Art de la Nature Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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