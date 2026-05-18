Atelier Le parfum au Moyen Âge Place du Château Guémené-sur-Scorff

Guémené-sur-Scorff

Atelier Le parfum au Moyen Âge

Place du Château Les Bains de la Reine Guémené-sur-Scorff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Et si le parfum existait déjà au Moyen Âge ? À toi de personnaliser ta propre boîte à parfum. Réservation conseillée. À partir de 5 ans. Prévoir une tenue adaptée ou une blouse pour la peinture. .

Place du Château Les Bains de la Reine Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne +33 6 80 30 06 04

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English :

L’événement Atelier Le parfum au Moyen Âge Guémené-sur-Scorff a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan