Atelier Le parfum au Moyen Âge Place du Château Guémené-sur-Scorff
Atelier Le parfum au Moyen Âge Place du Château Guémené-sur-Scorff vendredi 7 août 2026.
Guémené-sur-Scorff
Atelier Le parfum au Moyen Âge
Place du Château Les Bains de la Reine Guémené-sur-Scorff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Et si le parfum existait déjà au Moyen Âge ? À toi de personnaliser ta propre boîte à parfum. Réservation conseillée. À partir de 5 ans. Prévoir une tenue adaptée ou une blouse pour la peinture. .
Place du Château Les Bains de la Reine Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne +33 6 80 30 06 04
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English :
L’événement Atelier Le parfum au Moyen Âge Guémené-sur-Scorff a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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