Atelier : Le parfum au Moyen Âge, Les Bains de la Reine, Guémené-sur-Scorff

Atelier : Le parfum au Moyen Âge 17 juillet et 7 août Les Bains de la Reine Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T15:00:00+02:00 – 2026-07-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-07T15:00:00+02:00 – 2026-08-07T16:00:00+02:00

Et si le parfum existait déjà au Moyen Âge ? À toi de personnaliser ta propre boîte à parfum.

Réservation conseillée. À partir de 5 ans. Merci de prévoir une tenue adaptée ou une blouse pour la peinture.

Les Bains de la Reine 5 place du château guémené Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne https://www.lesbainsdelareine.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 30 06 04 »}] Les « bains de la reine » à Guémené-sur-Scorff abritent une salle d’étuve, autrefois aménagée dans le château de Guémené (vers 1380). Commandée par Jean 1er de Rohan et son épouse Jeanne de Navarre, elle présente toutes les caractéristiques du sauna et du hammam. Elle témoigne ainsi du soin apporté à l’hygiène et au bien-être dans les châteaux médiévaux.

Placés au centre de l’espace muséal, les vestiges du sauna et les différents supports pédagogiques (panneaux, vidéos, et maquette) vous réconcilieront avec cette période, loin d’être aussi crasseuse qu’on l’imagine ! 3€ par adulte ; Horaires et ouvertures de l’espace muséal : à consulter sur le site internet.

Atelier enfant sur le parfum au Moyen Âge

@Kastell Kozh