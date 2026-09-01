Informations pratiques

Rion-des-Landes

Atelier Le Tarot des Contes

232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:00:00

fin : 2026-09-23 12:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Tends la main, retourne une carte… et l’aventure commence.

Dans cet atelier magique, les enfants tirent des cartes illustrées de héros et de créatures de contes, puis inventent ensemble des histoires à partir de ce qu’ils voient. Pas de bonne ou de mauvaise réponse — juste de l’imagination, du jeu

Tends la main, retourne une carte… et l’aventure commence.

Dans cet atelier magique, les enfants tirent des cartes illustrées de héros et de créatures de contes, puis inventent ensemble des histoires à partir de ce qu’ils voient. Pas de bonne ou de mauvaise réponse — juste de l’imagination, du jeu et quelques surprises !

Un moment pour développer la créativité, le langage et la confiance en soi… sans que les enfants s’en rendent compte, trop occupés à sauver des dragons et croiser des fées. .

232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondeslandes.fr

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English : Atelier Le Tarot des Contes

Reach out, turn over a card… and the adventure begins.

In this magical workshop, children draw cards illustrated with heroes and creatures from fairy tales, then work together to make up stories based on what they see. There are no right or wrong answers—just imagination and play.

L’événement Atelier Le Tarot des Contes Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Tartas