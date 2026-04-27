ATELIER LE TEMPS DES HISTOIRES Bédarieux
ATELIER LE TEMPS DES HISTOIRES Bédarieux mercredi 6 mai 2026.
Bédarieux
ATELIER LE TEMPS DES HISTOIRES
19 bis avenue tarroux Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
La Médiathèque Max Rouquette de Bédarieux accueille parents et enfant pour
LE TEMPS DES HISTOIRES en partenariat avec Lire et faire lire
un mercredi par mois à10h30, de 3 à 6 ans
La Médiathèque Max Rouquette de Bédarieux accueille parents et enfant pour
LE TEMPS DES HISTOIRES en partenariat avec Lire et faire lire
un mercredi par mois à10h30, de 3 à 6 ans .
19 bis avenue tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 99 70 mediatheque@bedarieux.fr
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English :
Bédarieux’s Médiathèque Max Rouquette welcomes parents and children for
LE TEMPS DES HISTOIRES in partnership with Lire et faire lire
one Wednesday a month at10.30 a.m., ages 3 to 6
L’événement ATELIER LE TEMPS DES HISTOIRES Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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