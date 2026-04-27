Bédarieux

ATELIER LE TEMPS DES HISTOIRES

19 bis avenue tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

La Médiathèque Max Rouquette de Bédarieux accueille parents et enfant pour

LE TEMPS DES HISTOIRES en partenariat avec Lire et faire lire

un mercredi par mois à10h30, de 3 à 6 ans

La Médiathèque Max Rouquette de Bédarieux accueille parents et enfant pour

LE TEMPS DES HISTOIRES en partenariat avec Lire et faire lire

un mercredi par mois à10h30, de 3 à 6 ans .

19 bis avenue tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 99 70 mediatheque@bedarieux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bédarieux’s Médiathèque Max Rouquette welcomes parents and children for

LE TEMPS DES HISTOIRES in partnership with Lire et faire lire

one Wednesday a month at10.30 a.m., ages 3 to 6

L’événement ATELIER LE TEMPS DES HISTOIRES Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB