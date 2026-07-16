Atelier LEGO : « Brique par brique : rebâtissons le château de Choisy », Ancienne mairie, parc de la mairie, Choisy-le-Roi

Informations pratiques

Atelier LEGO : « Brique par brique : rebâtissons le château de Choisy » Dimanche 20 septembre, 10h00 Ancienne mairie, parc de la mairie Val-de-Marne

Dans la limite des places disponibles, grand escalier à monter pour accéder à l’atelier. Sans ascenseur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Et si le château de Choisy renaissait le temps d’un week-end ? Participez à une grande construction collaborative en LEGO et contribuez à reconstituer l’un des joyaux disparus du patrimoine choisyen.

Ancienne mairie, parc de la mairie Gabriel Péri, Choisy-le-Roi Choisy-le-Roi 94600 Centre Sud Val-de-Marne Île-de-France 0148924136 http://choisyleroi.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@choisyleroi.fr »}]

Atelier LEGO : « Brique par brique : rebâtissons le château de Choisy »

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