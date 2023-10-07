Salma mon amour, THEATRE CINEMA DE CHOISY-LE-ROI, CHOISY-LE-ROI
vendredi 16 octobre 2026 · THEATRE CINEMA DE CHOISY-LE-ROI · CHOISY-LE-ROI
Informations pratiques
Salma mon amour Vendredi 16 octobre, 20h00 THEATRE CINEMA DE CHOISY-LE-ROI Val-de-Marne
300 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T21:45:00+02:00
Fin : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T21:45:00+02:00
Figure majeure du théâtre contemporain
arabe, Ahmed El Attar met en scène une
riche famille égyptienne dont la vie va peu
à peu basculer dans le chaos, suite aux
évènements du 7 octobre 2023.
Salma vit au sein d’une famille égyptienne
fortunée, protégée du tumulte du monde.
Son frère Karim s’apprête à épouser une
américaine, un mariage autant sentimental
que stratégique qui doit sceller un accord
commercial entre les entreprises familiales.
Mais après le 7 octobre 2023, tout
s’effondre. Le mariage est suspendu. Et au
sein même de cette cellule familiale que l’on
croyait préservée, les tensions s’installent et
les liens se fragilisent.
Sans jamais montrer la guerre, Ahmed El
Attar s’attache à ses répercussions jusque
dans les espaces les plus intimes. Il nous
place au plus près de ce qui se joue, là où se
révèlent les rapports de pouvoir, les non-dits
et les responsabilités morales qui traversent
notre monde contemporain. Qui paie le prix
de la violence ? Que se passe-t-il après la
destruction, le traumatisme ? Portée par
la musicalité de la langue arabe, Salma mon
amour s’ancre dans une actualité brûlante et
regarde, sans détour, ce qui subsiste après
l’horreur.
Spectacle sous-titré en français.
THEATRE CINEMA DE CHOISY-LE-ROI 4 avenue Villeneuve Saint-Georges CHOISY-LE-ROI 94600 Val-de-Marne Île-de-France 0148900171 https://theatrecinemachoisy.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://theatrecinemachoisy.fr/ »}]
Figure majeure du théâtre contemporain
©Hana Gamal