Salma mon amour, THEATRE CINEMA DE CHOISY-LE-ROI, CHOISY-LE-ROI

Informations pratiques

Salma mon amour Vendredi 16 octobre, 20h00 THEATRE CINEMA DE CHOISY-LE-ROI Val-de-Marne

300 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T21:45:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T21:45:00+02:00

Figure majeure du théâtre contemporain

arabe, Ahmed El Attar met en scène une

riche famille égyptienne dont la vie va peu

à peu basculer dans le chaos, suite aux

évènements du 7 octobre 2023.

Salma vit au sein d’une famille égyptienne

fortunée, protégée du tumulte du monde.

Son frère Karim s’apprête à épouser une

américaine, un mariage autant sentimental

que stratégique qui doit sceller un accord

commercial entre les entreprises familiales.

Mais après le 7 octobre 2023, tout

s’effondre. Le mariage est suspendu. Et au

sein même de cette cellule familiale que l’on

croyait préservée, les tensions s’installent et

les liens se fragilisent.

Sans jamais montrer la guerre, Ahmed El

Attar s’attache à ses répercussions jusque

dans les espaces les plus intimes. Il nous

place au plus près de ce qui se joue, là où se

révèlent les rapports de pouvoir, les non-dits

et les responsabilités morales qui traversent

notre monde contemporain. Qui paie le prix

de la violence ? Que se passe-t-il après la

destruction, le traumatisme ? Portée par

la musicalité de la langue arabe, Salma mon

amour s’ancre dans une actualité brûlante et

regarde, sans détour, ce qui subsiste après

l’horreur.

Spectacle sous-titré en français.

THEATRE CINEMA DE CHOISY-LE-ROI 4 avenue Villeneuve Saint-Georges CHOISY-LE-ROI 94600 Val-de-Marne Île-de-France 0148900171 https://theatrecinemachoisy.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://theatrecinemachoisy.fr/ »}]

Figure majeure du théâtre contemporain

©Hana Gamal