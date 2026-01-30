Atelier Lego Mindstorms Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris
Atelier Lego Mindstorms Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris mercredi 18 février 2026.
Découvrez les joies de la programmation grâce au robot Lego Mindstorms
Le mercredi 25 février 2026
de 15h30 à 17h30
Le mercredi 18 février 2026
de 15h30 à 17h30
gratuit
Public enfants et jeunes. A partir de 10 ans.
Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr
