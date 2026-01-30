Atelier Lego Mindstorms Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

Découvrez les joies de la programmation grâce au robot Lego Mindstorms

Le mercredi 25 février 2026

de 15h30 à 17h30

Le mercredi 18 février 2026

de 15h30 à 17h30

gratuit

Public enfants et jeunes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-18T16:30:00+01:00

fin : 2026-02-25T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-18T15:30:00+02:00_2026-02-18T17:30:00+02:00;2026-02-25T15:30:00+02:00_2026-02-25T17:30:00+02:00

Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr



