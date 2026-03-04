Atelier Les Super-Héros Cardonnette

Atelier Les Super-Héros

Place de l’Église Cardonnette Somme

Début : 2026-05-20 14:30:00

fin : 2026-05-20

2026-05-20

Par les Savants Fous

Batman, Spiderman ou Magneto, d’où viennent leurs super pouvoirs ? Tous inspirés par les merveilles de la nature, les enfants découvrent à travers les expériences que la réalité est souvent proche de la fiction.

De 7 à 12 ans

Sur inscription .

Place de l’Église Cardonnette 80260 Somme Hauts-de-France +33 3 22 91 13 64

English :

By Les Savants Fous

Batman, Spiderman or Magneto, where do their superpowers come from? Inspired by the wonders of nature, children discover through experiments that reality is often close to fiction.

Ages 7 to 12

Registration required

