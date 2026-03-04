Atelier Les Super-Héros Cardonnette
Atelier Les Super-Héros Cardonnette mercredi 20 mai 2026.
Atelier Les Super-Héros
Place de l’Église Cardonnette Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Par les Savants Fous
Batman, Spiderman ou Magneto, d’où viennent leurs super pouvoirs ? Tous inspirés par les merveilles de la nature, les enfants découvrent à travers les expériences que la réalité est souvent proche de la fiction.
De 7 à 12 ans
Sur inscription
Par les Savants Fous
Batman, Spiderman ou Magneto, d’où viennent leurs super pouvoirs ? Tous inspirés par les merveilles de la nature, les enfants découvrent à travers les expériences que la réalité est souvent proche de la fiction.
De 7 à 12 ans
Sur inscription .
Place de l’Église Cardonnette 80260 Somme Hauts-de-France +33 3 22 91 13 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By Les Savants Fous
Batman, Spiderman or Magneto, where do their superpowers come from? Inspired by the wonders of nature, children discover through experiments that reality is often close to fiction.
Ages 7 to 12
Registration required
L’événement Atelier Les Super-Héros Cardonnette a été mis à jour le 2026-03-04 par OT D’AMIENS