Atelier Les végétaux ont de la ressource Saint-Pierre-d’Oléron
Atelier Les végétaux ont de la ressource Saint-Pierre-d’Oléron lundi 21 septembre 2026.
Saint-Pierre-d’Oléron
Atelier Les végétaux ont de la ressource
59 route des Allées Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 14:00:00
fin : 2026-09-21 16:00:00
Date(s) :
2026-09-21
Venez découvrir comment aménager un jardin presque zéro déchet avec l’association Terre d’Éveils. Astuces & conseils à la clé ! Sur réservation.
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59 route des Allées Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 71 00 prevention.dechets@cdc-oleron.fr
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English :
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L’événement Atelier Les végétaux ont de la ressource Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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