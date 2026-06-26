Atelier Les végétaux ont de la ressource Saint-Pierre-d’Oléron lundi 21 septembre 2026.

Saint-Pierre-d’Oléron

Atelier Les végétaux ont de la ressource

59 route des Allées Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 14:00:00

fin : 2026-09-21 16:00:00

Date(s) :

2026-09-21

Venez découvrir comment aménager un jardin presque zéro déchet avec l’association Terre d’Éveils. Astuces & conseils à la clé ! Sur réservation.

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59 route des Allées Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 71 00 prevention.dechets@cdc-oleron.fr

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English :

Come discover how to create a nearly zero-waste garden with the Terre d’Éveils association. Tips and advice at your fingertips! Reservations required.

L’événement Atelier Les végétaux ont de la ressource Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes