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Atelier Les végétaux ont de la ressource Saint-Pierre-d’Oléron

Atelier Les végétaux ont de la ressource Saint-Pierre-d’Oléron lundi 21 septembre 2026.

Adresse
59 route des Allées
Ville
17310 Saint-Pierre-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Saint-Pierre-d’Oléron

Atelier Les végétaux ont de la ressource

59 route des Allées Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 14:00:00
fin : 2026-09-21 16:00:00

Date(s) :
2026-09-21

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59 route des Allées Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 71 00  prevention.dechets@cdc-oleron.fr

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English :

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L’événement Atelier Les végétaux ont de la ressource Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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