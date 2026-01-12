Bal des Grand’Coûtâs Place des tilleuls Saint-Pierre-d’Oléron

Bal des Grand’Coûtâs

Place des tilleuls La Menounière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29 00:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Une place de village, des lampions, un DJ et nous sommes dans l’ambiance d’un jour de fête à la Grand’Côte. Rendez-vous festif incontournable à la fin des vacances d’été, ce bal populaire permet aussi de vous régaler avec des foodtrucks.

Place des tilleuls La Menounière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 32 77

English :

A village square, lanterns, a DJ, and we’re immersed in the festive atmosphere of a day at Grand’Côte. A must-attend event at the end of the summer holidays, this popular dance also offers delicious food from food trucks.

