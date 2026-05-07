Conférence Serge Zaka Quel futur agricole sur Oléron ? Cinéma Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Saint-Pierre-d’Oléron

Conférence Serge Zaka Quel futur agricole sur Oléron ?

Cinéma Eldorado 5 Rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:30:00

fin : 2026-06-04 20:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Serge Zaka, agronome et docteur en agroclimatologie, expert reconnu des effets du changement climatique sur l’agriculture viendra éclairer les participants sur les impacts concrets du dérèglement climatique sur les cultures et les écosystèmes locaux.

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Cinéma Eldorado 5 Rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 24 68 accueil@cdc-oleron.fr

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English : Serge Zaka conference What future for agriculture on Oléron?

Serge Zaka, agronomist and doctor in agroclimatology, a recognized expert on the effects of climate change on agriculture, will enlighten participants on the concrete impacts of climate disruption on local crops and ecosystems.

L’événement Conférence Serge Zaka Quel futur agricole sur Oléron ? Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes