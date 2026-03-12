Conférence UTLMO Le rire, arme de résistance Cinéma l’Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Conférence UTLMO Le rire, arme de résistance

Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 15:00:00

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-18

Conférencier Jean-Pierre Gauffre, journaliste, chroniqueur, humoriste

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Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 18 13 73 contact@utlmo17.fr

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English :

Speaker: Jean-Pierre Gauffre, journalist, columnist, humorist

L’événement Conférence UTLMO Le rire, arme de résistance Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes