Conférence UTLMO Le rire, arme de résistance Cinéma l’Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron
Conférence UTLMO Le rire, arme de résistance Cinéma l’Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron lundi 18 mai 2026.
Conférence UTLMO Le rire, arme de résistance
Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 15:00:00
fin : 2026-05-18
Date(s) :
2026-05-18
Conférencier Jean-Pierre Gauffre, journaliste, chroniqueur, humoriste
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Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 18 13 73 contact@utlmo17.fr
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English :
Speaker: Jean-Pierre Gauffre, journalist, columnist, humorist
L’événement Conférence UTLMO Le rire, arme de résistance Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes