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Vide-greniers d’Arceau Route d’Arceau Saint-Pierre-d’Oléron

Vide-greniers d’Arceau Route d’Arceau Saint-Pierre-d’Oléron samedi 2 mai 2026.

Lieu : Route d'Arceau

Adresse : Arceau

Ville : 17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Saint-Pierre-d’Oléron

Vide-greniers d’Arceau

Route d’Arceau Arceau Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 07:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Vide-greniers organisé par l’Amicale d’Arceau à l’étang de la Maratte.
Restauration et buvette sur place. Entrée et parkings gratuits.
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Route d’Arceau Arceau Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 85 47 21  amicalearceau@gmail.com

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English :

Garage sale organized by the Amicale d’Arceau at the Etang de la Maratte.
Catering and refreshments on site. Free admission and parking.

L’événement Vide-greniers d’Arceau Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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