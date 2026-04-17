Vide-greniers d’Arceau Route d’Arceau Saint-Pierre-d’Oléron
Vide-greniers d’Arceau Route d’Arceau Saint-Pierre-d’Oléron samedi 2 mai 2026.
Saint-Pierre-d’Oléron
Vide-greniers d’Arceau
Route d’Arceau Arceau Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 07:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Vide-greniers organisé par l’Amicale d’Arceau à l’étang de la Maratte.
Restauration et buvette sur place. Entrée et parkings gratuits.
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Route d’Arceau Arceau Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 85 47 21 amicalearceau@gmail.com
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English :
Garage sale organized by the Amicale d’Arceau at the Etang de la Maratte.
Catering and refreshments on site. Free admission and parking.
L’événement Vide-greniers d’Arceau Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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