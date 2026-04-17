Vide-greniers d’Arceau Route d’Arceau Saint-Pierre-d’Oléron

Saint-Pierre-d’Oléron

Vide-greniers d’Arceau

Route d’Arceau Arceau Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 07:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Vide-greniers organisé par l’Amicale d’Arceau à l’étang de la Maratte.

Restauration et buvette sur place. Entrée et parkings gratuits.

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Route d’Arceau Arceau Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 85 47 21 amicalearceau@gmail.com

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English :

Garage sale organized by the Amicale d’Arceau at the Etang de la Maratte.

Catering and refreshments on site. Free admission and parking.

L’événement Vide-greniers d’Arceau Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes