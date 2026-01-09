Les coulisses de la criée Visite matinale la cotinière Saint-Pierre-d’Oléron

Les coulisses de la criée Visite matinale

la cotinière Port de la Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 05:00:00

fin : 2026-04-22 07:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Découvrez les coulisses de la criée de la Cotinière ! A l’heure de la criée matinale, accompagnés d’un guide de l’office de tourisme, vous aurez accès aux salles de réception, tri et vente !

Payant Réservation indispensable

la cotinière Port de la Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com

English :

Take a behind-the-scenes look at the Cotinière fish auction! Accompanied by a guide from the tourist office, you’ll have access to the reception, sorting and sales rooms!

Charge Reservation essential

