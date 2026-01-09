Festival Tangoléron Variations tango Cinéma l’Eldorado Salle Pierre Bergé Saint-Pierre-d’Oléron

Festival Tangoléron Variations tango

Cinéma l’Eldorado Salle Pierre Bergé 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-05-01 20:30:00

fin : 2026-05-01 22:00:00

2026-05-01

Dans le cadre du 16e festival Tangoléron (du 30 avril au 3 mai), Dans’Oléron a conçu un programme réunissant la Philharmonique oléronaise et le quartet argentin Los Milonguitas !

Cinéma l'Eldorado Salle Pierre Bergé 5 rue de la République Saint-Pierre-d'Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Festival Tangoléron: Tango variations

As part of the 16th Tangoléron festival (April 30-May 3), Dans?Oléron has put together a program featuring the Philharmonique oléronaise and the Argentinian quartet Los Milonguitas!

