Festival Tangoléron Variations tango Cinéma l’Eldorado Salle Pierre Bergé Saint-Pierre-d’Oléron vendredi 1 mai 2026.
Cinéma l’Eldorado Salle Pierre Bergé 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 20:30:00
fin : 2026-05-01 22:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Dans le cadre du 16e festival Tangoléron (du 30 avril au 3 mai), Dans’Oléron a conçu un programme réunissant la Philharmonique oléronaise et le quartet argentin Los Milonguitas !
Cinéma l’Eldorado Salle Pierre Bergé 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 32 77
English : Festival Tangoléron: Tango variations
As part of the 16th Tangoléron festival (April 30-May 3), Dans?Oléron has put together a program featuring the Philharmonique oléronaise and the Argentinian quartet Los Milonguitas!
