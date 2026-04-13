Site ostréicole de Fort Royer, Site ostréicole de Fort Royer, Saint-Pierre-d’Oléron
Site ostréicole de Fort Royer, Site ostréicole de Fort Royer, Saint-Pierre-d’Oléron lundi 1 juin 2026.
Site ostréicole de Fort Royer 1 – 6 juin Site ostréicole de Fort Royer Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T17:00:00+02:00 – 2026-06-01T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Au cœur d’une splendide réserve naturelle, le domaine ostréicole de Fort-Royer est un village traditionnel de cabanes colorées en bois, construites au milieu des claires et des chenaux, utilisé par huit ostréiculteurs. L’association vous accueille toute l’année pour vous faire découvrir le métier des paysans de la mer au fil de balades contées sur le site, sur l’estran ou en forêt et pourquoi pas autour d’une assiette d’huîtres, tout en apprenant à les déguster.
Venez explorer l’estran rocheux, ses animaux extraordinaires, ses algues goûteuses, partager les secrets des plantes de la dune et du marais, suivre un jeu de piste gourmand et insolite, découvrir le Port de la Cotinière ou les oiseaux du littoral…
Dégustation : 5,50 par personne
Site ostréicole de Fort Royer La Perrotine 17310 Saint-Pierre-d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « sitedefortroyer@gmail.com »}]
Venez découvrir notre site ostréicole
DR
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