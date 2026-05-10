Coupe 17 de Handball rue de Sauzelle Saint-Pierre-d’Oléron
Coupe 17 de Handball rue de Sauzelle Saint-Pierre-d’Oléron samedi 6 juin 2026.
Saint-Pierre-d’Oléron
Coupe 17 de Handball
rue de Sauzelle complexe sportif de l’Oumière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:15:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Finales Coupe 17 Charente-Maritime Handball Les samedi 6 et dimanche 7 juin 2026, le club Oléron Handball accueille les Finales de la Coupe 17 au complexe sportif de l’Oumière. Un grand week-end sportif dédié au handball départemental.
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rue de Sauzelle complexe sportif de l’Oumière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine handballoleron@gmail.com
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English : Handball 17 Cup
Coupe 17 Finals ? Charente-Maritime Handball: On Saturday June 6 and Sunday June 7, 2026, Oléron Handball will be hosting the Coupe 17 Finals at the Oumière sports complex. A great sporting weekend dedicated to departmental handball.
L’événement Coupe 17 de Handball Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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