Atelier L’IA entre fantasme et réalité Lacq odyssée Mourenx

Mourenx

Atelier L’IA entre fantasme et réalité

Lacq odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 18:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Vous utilisez l’intelligence artificielle ? Comment expliquer son efficacité et ses réponses à -presque- tout ? Un atelier pratique pour découvrir l’origine des IA, leur fonctionnement, leurs atouts, leurs limites pour

s’interroger sur l’avenir et les enjeux éthiques.

Sur inscription.

A partir de 14 ans. .

Lacq odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier L’IA entre fantasme et réalité

L’événement Atelier L’IA entre fantasme et réalité Mourenx a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Béarn