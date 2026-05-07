Atelier L’IA entre fantasme et réalité Lacq odyssée Mourenx
Atelier L’IA entre fantasme et réalité Lacq odyssée Mourenx mardi 16 juin 2026.
Mourenx
Atelier L’IA entre fantasme et réalité
Lacq odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Vous utilisez l’intelligence artificielle ? Comment expliquer son efficacité et ses réponses à -presque- tout ? Un atelier pratique pour découvrir l’origine des IA, leur fonctionnement, leurs atouts, leurs limites pour
s’interroger sur l’avenir et les enjeux éthiques.
Sur inscription.
A partir de 14 ans. .
Lacq odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85
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English : Atelier L’IA entre fantasme et réalité
L’événement Atelier L’IA entre fantasme et réalité Mourenx a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Béarn
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