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Atelier L’IA entre fantasme et réalité Lacq odyssée Mourenx

Atelier L’IA entre fantasme et réalité Lacq odyssée Mourenx

Atelier L’IA entre fantasme et réalité Lacq odyssée Mourenx mardi 16 juin 2026.

Lieu : Lacq odyssée

Adresse : 2 avenue Charles Moureu

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Mourenx

Atelier L’IA entre fantasme et réalité

Lacq odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:00:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Vous utilisez l’intelligence artificielle ? Comment expliquer son efficacité et ses réponses à -presque- tout ? Un atelier pratique pour découvrir l’origine des IA, leur fonctionnement, leurs atouts, leurs limites pour
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Sur inscription.
A partir de 14 ans.   .

Lacq odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85 

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English : Atelier L’IA entre fantasme et réalité

L’événement Atelier L’IA entre fantasme et réalité Mourenx a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Béarn

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