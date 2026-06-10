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Atelier Linogravure Musée Jules Verne Nantes

Atelier Linogravure Musée Jules Verne Nantes

Atelier Linogravure Musée Jules Verne Nantes dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : Musée Jules Verne

Adresse : 3 Rue de l'Hermitage

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 10:15

Tarif : Atelier créatif public adulte ou enfant à partir de 6 ans Réservation indispensable (02 40 41 42 33 ou 02 40 69 72 52)

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 10:15 – 11:00
Gratuit : oui Atelier créatif public adulte ou enfant à partir de 6 ans Réservation indispensable (02 40 41 42 33 ou 02 40 69 72 52) En famille, Tout public, Jeune Public, Adulte 

Initiez-vous à la linogravure : imaginez, dessinez et gravez la matrice qui servira à reproduire à l’infini votre illustration. Participez à la création d’une grande fresque commune sur le thème des imaginaires et de la science-fiction ! Atelier créatif public adulte ou enfant à partir de 6 ans Outils adaptés à l’âge des participants Réservation indispensable (02 40 41 42 33 ou 02 40 69 72 52)

Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr 0240414233


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