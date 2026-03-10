Atelier | Lithothérapie Saint-Maximin

Atelier | Lithothérapie

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise

Tarif : 42 – 42 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le pouvoir des pierres

Venez découvrir les nombreuses vertus et propriétés des minéraux, cristaux et pierres naturelles. Ces pierres fines sont multiples et vous serez surpris de leurs bienfaits !

Vous vous initierez à la lithothérapie* et créerez votre propre bracelet, guidé par Sonia notre artisan lithothérapeute. Il deviendra alors votre compagnon , synonyme de soutien d’amour, bien-être et de joie au quotidien.

INFORMATIONS PRATIQUES

INFO TRAVAUX ACCÈS À LA MAISON DE LA PIERRE jusqu’au 30/9, voir plan (dans le photos)

Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Venir en transports en commun

En bus Lignes D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Arrêt Mairie de Saint Maximin

* Les vertus énergétiques sont données à titre indicatif et en aucun cas la lithothérapie ne peut se substituer ni à un traitement ni à un avis médical. N’arrêtez jamais un traitement sans l’accord de votre médecin.

Découvrez le pouvoir des pierres

Venez découvrir les nombreuses vertus et propriétés des minéraux, cristaux et pierres naturelles. Ces pierres fines sont multiples et vous serez surpris de leurs bienfaits !

Vous vous initierez à la lithothérapie* et créerez votre propre bracelet, guidé par Sonia notre artisan lithothérapeute. Il deviendra alors votre compagnon , synonyme de soutien d’amour, bien-être et de joie au quotidien.

INFORMATIONS PRATIQUES

INFO TRAVAUX ACCÈS À LA MAISON DE LA PIERRE jusqu’au 30/9, voir plan (dans le photos)

Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Venir en transports en commun

En bus Lignes D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Arrêt Mairie de Saint Maximin

* Les vertus énergétiques sont données à titre indicatif et en aucun cas la lithothérapie ne peut se substituer ni à un traitement ni à un avis médical. N’arrêtez jamais un traitement sans l’accord de votre médecin. .

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 54 bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the power of stones

Come and discover the many virtues and properties of minerals, crystals and natural stones. You’ll be amazed at the many benefits these fine stones have to offer!

Learn about lithotherapy* and create your own bracelet, guided by our lithotherapist Sonia. It will then become your companion , synonymous with support, love, well-being and joy in everyday life.

PRACTICAL INFORMATION

? WORK INFO ? ACCESS TO THE STONE HOUSE ? ? until 9/30, see map (in photos)

Places are limited, booking essential at the Maison de la Pierre

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

By public transport

By bus: Lines D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Stop: Mairie de Saint Maximin

* Lithotherapy is not a substitute for medical treatment or advice. Never stop treatment without your doctor?s consent.

L’événement Atelier | Lithothérapie Saint-Maximin a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Creil Sud Oise